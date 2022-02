Auger-Aliassime verslaat Tsitsipas en beleeft in Rotterdam een primeur

SamenvattingFélix Auger-Aliassime heeft het tennistoernooi van Rotterdam op zijn naam geschreven. De Canadees was in de finale in twee sets te sterk voor Stefanos Tsitsipas, 6-4 en 6-2. Voor Auger-Aliassime is het zijn allereerste ATP-titel.

Auger-Aliassime maakte in 2018 voor het eerst zijn opwachting in Rotterdam. Toen ontving hij van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard en werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. Inmiddels is de talentvolle Canadees uitgegroeid tot een wereldspeler en staat hij negende op de wereldranglijst.

De 21-jarige speler was als derde geplaatst in Rotterdam en had wat extra dagen nodig om aan de indooromstandigheden te wennen, maar daarna verliep het crescendo. Hij versloeg op weg naar de finale achtereenvolgend Egor Gerasimov, Andy Murray, Cameron Norrie en titelverdediger Andrej Roeblev. Auger-Aliassime stond in Rotterdam Ahoy al voor de negende keer in de finale van een ATP-toernooi. Een grote prijs wist hij individueel nog niet te pakken, al won hij begin dit jaar met Denis Shapovalov wel de ATP Cup.

Sterk begin

Auger-Aliassime wist direct de eerste servicegame van Tsitsipas te winnen en hij hield die break vast. Hij besloot de set met een overtuigende lovegame. Ook in de tweede set wist Tsitsipas zijn eerste servicegame niet te winnen. Auger-Aliassime kreeg de kans op een 3-0-voorsprong te komen, maar de mondiale nummer 4 voorkwam dat ternauwernood.



In de slotfase kwam de zege van Auger-Aliassime, die in vorige finales zijn zenuwen vaak niet de baas was, echter niet meer in gevaar. Tsitsipas had vaak geen antwoord op de harde forehand waarmee de Canadees al de hele week indruk maakte op het centercourt van Ahoy. Na een uur en 18 minuten benutte Auger-Aliassime zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Tsitsipas, die een forehand buiten de lijnen sloeg.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas en Felix Auger-Aliassime. © AP

Volledig scherm Felix Auger-Aliassime. © REUTERS

De 21-jarige Auger-Aliassime stond in Rotterdam Ahoy al voor de negende keer in de finale van een ATP-toernooi. Een grote prijs wist hij individueel nog niet te pakken, al won hij begin dit jaar met Denis Shapovalov wel de ATP Cup. Tsitsipas stond al voor de achtste keer in de finale van een ATP 500-toernooi, maar hij won er nog nooit een.



Volgend jaar is de vijftigste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament.