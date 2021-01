ATP voegt nieuwe toernooien toe aan uitgedunde tenniskalender

De Kok heeft niets te verliezen tegen wereldkam­pi­oen Blomdahl

19 januari VLISSINGEN - In Nistelrode doen zestien biljarters, onder wie veel Europese toppers, vanaf woensdag mee aan The Duke Challenge. Joey de Kok uit Lewedorp kreeg een wildcard voor het lucratieve toernooi en staat in de eerste knock-outronde tegenover Torbjörn Blomdahl (58). De in Duitsland woonachtige Zweed is zesvoudig wereldkampioen driebanden en pakte individueel negen keer de Europese titel.