ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas en Andrej Roeblev slaan zich eenvoudig naar kwartfinale

De vierde dag begon voor toernooidirecteur Richard Krajicek nog in mineur, toen Botic van de Zandschulp werd uitgeschakeld door toernooiverrassing Jiri Lehecky. Hij enigszins opgelucht adem hebben gehaald toen bleek dat Van de Zandschulp voorlopig de enige publiekslieveling was die naar huis kon.

De 23-jarige Tsitsipas doet al voor de zesde keer mee in Rotterdam, maar alleen vorig jaar wist de nummer 4 van de wereld verder te komen dan de tweede ronde. Vijf jaar geleden debuteerde hij als tiener nadat hij van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard had ontvangen. ,,Richard heeft vroeger vertrouwen in me getoond en ik heb in Rotterdam mijn eerste ervaringen opgedaan op de ATP Tour. Sindsdien kom ik hier graag en ook dit jaar was het altijd duidelijk dat ik zou komen, ook na mijn elleboogblessure. Mijn arm voelt weer als nieuw”, aldus de Griek, die eind vorig jaar een elleboogoperatie onderging.