ATP knikkert Zverev uit toernooi na wangedrag: agressieve Duitser jaagt umpire schrik aan

Alexander Zverev heeft zich van zijn allerslechtste kant laten zien. De Duitse tennisser verloor in Acapulco een partij in het dubbelspel en botvierde zijn frustratie na de supertiebreak op de stoel van de umpire. De bond (ATP) onderzoekt de kwestie en heeft hem uit het enkelspeltoernooi gegooid.

Had Zverev gewoon te weinig geslapen in Mexico na zijn slopende partij die tot 5 uur op dinsdagochtend duurde en had hij daarom zo'n kort lontje? Na de verloren wedstrijd in het dubbelspel sloegen bij hem de stoppen door.

De aanleiding lag in de supertiebreak, op 6-8. Zverev en zijn partner Marcelo Melo dachten dat de bal overduidelijk buiten de lijnen was, maar de umpire gaf het punt aan Llyod Glasspool en Harri Heliovaara. Op die beslissing liet Zverev zich helemaal gaan. Dat is goed te horen op beelden die op social media rondcirkelen. ,,Godverdomme, die bal was gewoon uit!", schreeuwde Zverev, heftig wijzend naar de lijn om zijn gelijk te bewijzen.

Daarna hadden Glasspool en Heliovaara nog één punt nodig om de partij naar zich toe te trekken. Zij maakten het af met een ace. Zverev en Melo schudden de hand nog van hun tegenstanders, waarna bij de Duitser iets knapte. Hij liep richting de umpire en sloeg met zijn racket hard tegen dienst stoel. De umpire dook weg van de schrik.

De ATP stelt een onderzoek in. Het is niet de eerste keer voor Zverev, die eerder dit jaar ook al zijn racket kapot smeet op de Australian Open. ,,Als organisatie erkennen we de noodzaak om meer te doen om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij professioneel tennis zich veilig en beschermd voelt", liet ATP-baas Massimo Calvelli weten. ,,We zijn vastbesloten om zinvolle stappen te overnemen, maar weten ook dat dit niet op van de een op de andere dag is gerealiseerd.”

Er liep al een onderzoek tegen Zverev, dat in oktober vorig jaar is gestart. Hij zou tijdens de Shanghai Masters in 2019 zijn inmiddels ex-vriendin hebben mishandeld. ,,We nemen deze aantijgingen richting Zverev uiterst serieus en we voelen ook de verantwoordelijkheid hier iets mee te doen. We hopen dat het onderzoek de feiten boven tafel haalt en dat we daarop gepaste actie zullen ondernemen", aldus Calvelli op de website van ATP. ,,Zverev is blij met het onderzoek, maar hij ontkent alles. We zullen verdere juridische ontwikkelingen blijven volgen.”

Kyrgios

Zverev is niet de enige proftennisser die uit zijn slof schiet. Nick Kyrgios haalt ook regelmatig het nieuws en dat is niet vanwege zijn uitmuntende spel. Ruim twee jaar geleden kreeg de Australiër een straf opgelegd van zestien weken schorsing (voorwaardelijk) en een boete van 23.000 euro na misdragingen op de baan.

Een gewaarschuwd man telt voor twee, maar dat gezegde gaat niet op voor Zverev.