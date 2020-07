ATP gaat wereldranglijst tennis anders bijhouden

Er wordt weer ‘voor het echie’ gesport in Zeeland

5 juli VLISSINGEN - MSV Uitlaat had zaterdag de primeur: op het Sloehaven-circuit was de eerste Zeeuwse wedstrijd sinds het begin van de coronacrisis. ,,Dat was te merken aan het aantal inschrijvingen”, vertelde voorzitter Thijs Lampio. ,,We besloten maximaal 120 crossers toe te laten. We hebben er twintig moeten teleurstellen.”