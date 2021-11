ATP Finals: Djokovic in twee sets langs Ruud

Urmelon Martis staat niet meer droog: ‘Dit is goed voor mijn vertrouwen‘

ZAAMSLAG - Urmelon Martis had nog niet gescoord in competitieverband, maar zaterdag was de aanvaller van FC Axel in één klap van de hatelijke nul af. Martis scoorde een onvervalste hattrick (0-3) in het bekerduel tegen Zaamslag. Het deed hem na afloop zichtbaar goed. ,,Ik sta in de spits voor doelpunten. Dat was in de competitie nog niet gelukt. Dit is goed voor het vertrouwen.”

14 november