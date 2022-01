Anisimova had een ronde eerder titelverdedigster Naomi Osaka uit Japan verslagen. De 20-jarige Amerikaanse was de Australian Open begonnen met een zwaarbevochten zege op de Nederlandse qualifier Arianne Hartono en rekende daarna af met olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland. Anisimova kon haar stunt tegen Osaka geen vervolg geven tegen Barty, van wie ze in 2019 ook al had verloren in de halve finales van Roland Garros.

De Australische plaatste in de eerste set op 3-3 een break en haalde daarmee de set binnen. Aan het begin van de tweede set leverde Barty haar servicebeurt in. Daarmee kwam een einde aan een reeks van 63 gewonnen servicegames, die begon op het voorbereidingstoernooi in Adelaide. Barty werd daar alleen gebroken in haar eerste partij, tegen Cori Gauff.

Volledig scherm Amanda Anisimova. © AFP

De aanvoerster van de wereldranglijst raakte niet van slag en brak Anisimova direct terug. Na een tweede break voor Barty op 3-3 was het verzet van Anisimova voorbij. Barty treft in de kwartfinales weer een Amerikaanse, Jessica Pegula. Zij verraste de als vijfde geplaatste Maria Sakkari uit Griekenland: 7-6 (0) 6-3. Barty hoopt de eerste Australische winnares van de Australian Open te worden sinds Chris O’Neil in 1978.

Rod Laver Arena

Madison Keys en Jessica Pegula breikten ook de kwartfinales. Keys verraste in de Rod Laver Arena de Spaanse Paula Badosa, de nummer 6 van de wereld die in de aanloop naar de Australian Open het WTA-toernooi van Sydney won (6-3 6-1). Pegula, de nummer 21 van de plaatsingslijst, won van Maria Sakkari: 7-6 (0) 6-3. De Griekse is als vijfde geplaatst in Melbourne.

Volledig scherm Madison Keys. © EPA

De 26-jarige Keys haalde in 2015 de halve finales op de Australian Open en stond twee jaar later in de finale van de US Open. De Amerikaanse behoorde in die periode tot de mondiale top 10, maar is nu afgezakt naar plek 51. Op de Australian Open laat de ongeplaatste Keys overtuigend tennis zien. “Ik geniet weer van de sport”, zei de Amerikaanse, die het in de kwartfinales gaat opnemen tegen de als vierde geplaatste Barbora Krejcikova. De Tsjechische versloeg tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka uit Belarus (6-2 6-2).

Pegula haalde vorig jaar verrassend de kwartfinales in Melbourne en zit nu weer bij de laatste acht. De nummer 21 van de wereld was in de Margaret Court Arena te sterk voor Sakkari, de mondiale nummer 8. “Dit was mijn beste partij van het jaar”, zei Pegula, die nu mogelijk de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty treft in de kwartfinales.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.