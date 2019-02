Asensio spreekt Nederlands met zijn oma: ‘Slaap lekker’

Kevin Hollander wil tropenjaar eindigen met diploma en titel

7:00 VLISSINGEN - In de woonkamer van Kevin Hollander en zijn vriendin staat een gitaar. Netjes op een standaard, glimmend, niet ver van de televisie. Daar zal de trainer van zaterdag-derdeklasser Walcheren vast niet veel op spelen, is de eerste gedachte. ,,Dat klopt’’, zegt hij lachend. ,,Ik heb er dit seizoen weinig tijd voor.’’ Hollander is namelijk bezig aan een tropenjaar, met een baan bij defensie, de trainerscursus Uefa A, een stage bij derdedivisionist Goes en het trainen van het eerste elftal van Walcheren. ,,Het is een investering, waar ik nog jaren plezier van hoop te hebben.’’