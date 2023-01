Arianne Hartono zet met winstpartij eerste stap richting Australian Open

Bart Magnus wint met overmacht Jeff Thuy Memorial in Heikant

In Heikant ging de zege in de Jeff Thuy Memorial over 12 kilometer naar Bart Magnus uit Hulst. Hij had op de meet na 45 minuten en 5 seconden een flinke voorsprong op de Belg Stefan Temmerman (46.20). Sander van Doorn uit Vogelwaarde eindigde als derde, in 47.01 minuten.

8 januari