Arianne Hartono kwalificeert zich voor Australian Open

Atleet uit Koudekerke bestormt de Zeeuwse recordlijs­ten met Groningse invloeden

Paavo de Leng (21) maakt - ver weg in Groningen - progressie als atleet. Zondag debuteerde de Koudekerkse atleet in Egmond aan Zee op de halve marathon met een tijd die indruk maakte. ,,Ik ben best wel verbaasd dat ik dit al kon”, reageert hij daags na de sterk bezette race waarin hij als veertiende finishte.

10 januari