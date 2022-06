Arianne Hartono in Rosmalen kansloos tegen wereldtopper Aryna Sabalenka

LIVE | Klein kansje voor sprinters in Dauphiné in enigszins vlakke rit

Na een aantal pittige heuvelritten en de tijdrit van gisteren krijgen de sprinters vandaag in de vijfde etappe de eerste, en eigenlijk enige, kans in het Critérium du Dauphiné. Maar is het wel een kans? Want ook vandaag gaat het op en af in de Franse rittenkoers, alleen niet zo hevig als de voorbije én komende dagen. De rit gaat over ruim 162 kilometer tussen Thirzy les Bourges en Chaintré. De finish is rond de klok van half 5. Volg de koers in onze widget (zie hierboven).

12:48