Arianne Hartono begint goed aan kwalificatie US Open, drie tennissers later vanavond in actie

Pattinama-Kerkhove tilt zegereeks in Spanje naar zes

Lesley Pattinama-Kerkhove blijft maar winnen. De tennisster uit Zierikzee boekte woensdag in de openingsronde van het ITF-toernooi in Vigo haar zesde zege op rij. In Spanje was de Zeeuwse veel te sterk voor Yeon Woo Ku. Tegen de Zuid-Koreaanse werd het 6-2 en 6-4.