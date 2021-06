Argentinië struikelt op door corona geteisterde Copa, schitterend Maradona-eerbetoon Messi

Argentinië en Chili zijn het toernooi om de Copa América begonnen met een gelijkspel. In het onderlinge treffen in Rio de Janeiro werd het 1-1. Lionel Messi scoorde voor de Argentijnen, Eduardo Vargas maakte de gelijkmaker voor Chili.

Barcelona-speler Messi schoot in de 33ste minuut een schitterende vrije trap vanaf 25 meter binnen. Die goal vierde hij met een mooi eerbetoon aan Diego Maradona: hij kopieerde een juichend gebaar van zijn overleden legendarische landgenoot tijdens het WK in 1986. Messi sprong in de lucht en plaatste zijn arm in een vuist in de lucht vlak achter zijn hoofd.

Maar die treffer bleek niet voldoende voor de overwinning. Chili kwam na dertien minuten spelen in de tweede helft op gelijke hoogte door een penalty. De inzet van Arturo Vidal werd weliswaar nog tegen de lat aan getikt door de Argentijnse doelman Emiliano Martínez, maar Vargas kopte de bal uit de rebound alsnog binnen.

,,We kregen zes of zeven duidelijke kansen’', aldus de Argentijnse doelman. ,,We hadden vandaag gemakkelijk met vier- of vijf-één moeten winnen.” Twee weken geleden speelden de ploegen ook al met 1-1 gelijk in Santiago del Estero, in een WK-kwalificatiewedstrijd.

Corona-klap

Overigens zijn er op de Copa América al 41 mensen (die betrokken zijn bij het toernooi) positief getest op het coronavirus, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid van gastland Brazilië bekendgemaakt. Het gaat om 31 spelers en leden van deelnemende voetbaldelegaties en tien werknemers van verschillende voor het evenement ingehuurde bedrijven bij wie tot en met zondag het longvirus is vastgesteld. Welke teams zijn geraakt, is niet bekendgemaakt. Maar eerder werd al duidelijk dat leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties Covid-19 hebben. Venezuela had zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. Een dag later verloor het elftal kansloos met 3-0 tijdens de openingswedstrijd tegen Brazilië.

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.