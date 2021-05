Argentinië geschrapt als gastland van Copa América

Dauphiné Jakobsen: ‘Voor winnen misschien te vroeg, maar proberen kan geen kwaad’

30 mei Een opvallende Nederlander op de startlijst van het Critérium du Dauphiné is Fabio Jakobsen. Het is voor de sprinter van Deceuninck-Quickstep zijn derde wedstrijd na de beruchte crash vorig jaar in Polen. Wat zijn nu de doelen in de Dauphiné?