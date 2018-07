Arends/Middelkoop in drie tiebreaks door

Ook AZ krijgt met flinke enclave Goes te maken tegen Zeeuws elftal

19:00 VLISSINGEN - Net als tegen Feyenoord is Goes ook voor het oefenduel met AZ de hofleverancier van het Zeeuws elftal. De zondag-derdedivisionist levert liefst acht spelers af voor de wedstrijd, die op donderdag 12 juli wordt afgewerkt in Bruinisse.