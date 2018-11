Arbiters solidair met steen-papier-schaar

TOPSCORERS Joran Maliepaard scoort ook in zijn elfde wedstrijd voor Duiveland

15:16 VLISSINGEN - Joran Maliepaard zet zijn ongeremde doelpuntenproductie voort. Ook in de achtste wedstrijd van het seizoen was hij trefzeker voor Duiveland. Drie keer zelfs, waardoor hij nu solo aan de leiding gaat in het PZC-topscorersklassement.