Arbiter van historische Brazilië-Duitsland nu trainer in Spanje

Jos Smits weg als voorzitter voetbalver­e­ni­ging Goes

19:00 GOES - Voetbalvereniging Goes moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorman Jos Smits legt zijn taken neer. ,,Een verschil in inzicht geeft aanleiding om de samenwerking per direct te beëindigen”, stelde bestuurslid John Vette dinsdag.