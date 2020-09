Arantxa Rus zet zegereeks in Rome ook door in hoofdtoernooi

voetbal vodcast Voetbal Vodcast #3: ‘Kloetinge wil in 2025 in de derde divisie spelen’

14 september VLISSINGEN – Bij Kloetinge gebeurt iets, constateert PZC-sportverslaggever Rudy Boogert in de nieuwste PZC Voetbal Vodcast. De club heeft ambitieus ingekocht, is ongeslagen in de voorbereiding én spreekt uit dat het in 2025 in de derde divisie wil uitkomen.