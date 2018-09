Arantxa Rus ten onder in achtste finale

‘De volgende? Doe maar de grote buurman Ajax, in de Arena’

7:00 AMSTERDAM - Tien minuten voor de aftrap blaast Jack van Gelder dikke wolken sigarenrook over de tribune. De anchorman van Ziggo Sport is een AFC’er in hart en nieren en is er eens goed voor gaan zitten. Want het duel in de eerste ronde van de KNVB beker met Telstar, dat zou wel eens een bijzonder potje kunnen worden. Iets meer dan twee uur later komt hij met een vrolijk gezicht de kleedkamer uit, waar de spelers luidruchtig hun feestje vieren. Van Gelder heeft aan één woord genoeg: ,,Lekker.’’