Arantxa Rus snel klaar in Boekarest

Hoek zoekt nog naar verster­king voor de voorhoede

9:16 HOEK - ,,We hebben toch al een spits?" De opmerking is van Ruben de Jager, die in het voorbijgaan een gesprek opvangt over de gewenste versterking in de voorhoede. Een zin die de inwoner uit Lewedorp uitspreekt met een stalen gezicht.