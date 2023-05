Arantxa Rus slaat Libéma Open over, vier speelsters uit top 20 wél naar Rosmalen

Arantxa Rus, de beste tennisster van Nederland, slaat het grastoernooi van Rosmalen dit jaar opnieuw over. De nummer 107 van de wereld geeft de voorkeur aan het spelen van een ITF-toernooi in Spanje, aldus toernooidirecteur Marcel Hunze.

Vorig jaar deed de 32-jarige Rus ook niet mee in Rosmalen. Toen gaf ze de voorkeur aan een extra graveltoernooi. Haar besluit werd toen ook mede bepaald door het feit dat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen vielen. Dat is dit jaar wel mogelijk.

Rus liet begin dit jaar ook de wedstrijden in de Billie Jean King Cup aan zich voorbij gaan. Ze gaf aan de voorkeur te geven aan haar eigen loopbaan aangezien ze uit de top 100 is gevallen.

Rus deed in 2019 voor het laatst mee aan het enige WTA-toernooi van Nederland. Ze verloor toen in de tweede ronde van landgenote Kiki Bertens, die uiteindelijk de finale haalde. In 2020 en 2021 ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus.

Paula Badosa en vier speelsters uit top 20 wél naar Rosmalen

Paula Badosa, de voormalig nummer 2 van de wereld, doet volgende maand mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De Spaanse is momenteel de nummer 35 op de mondiale ranglijst. In totaal staan er vier speelsters uit de top 20 op de deelnemerslijst.

Volledig scherm Paula Badosa. © REUTERS

Belinda Bencic is de hoogstgeplaatste speelster op de deelnemerslijst. Zij is momenteel de nummer 11 van de wereld. Ook Veronika Koedermetova, de mondiale nummer 12, komt naar het Autotron. Ljoedmila Samsonova uit Rusland en Victoria Azarenka uit Belarus zijn de andere twee speelsters uit de top 20. De komst van voormalig grandslamkampioene Azarenka was al aangekondigd, evenals de rentree van Bencic.

De Zweedse Rebecca Peterson is als nummer 87 van de wereld als laatste speelster direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Er zijn geen Nederlandse tennissters geplaatst voor het hoofdtoernooi. Die zijn afhankelijk van een wildcard. De uitreiking daarvan wordt in een later stadium bekendgemaakt. Bij de mannen is één wildcard reeds vergeven, deze ging naar titelverdediger Tim van Rijthoven.

Het Libéma Open duurt van 10 tot en met 18 juni.

