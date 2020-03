Arantxa Rus simpel naar halve finale Monterrey

Antwan Tolhoek kan een maand niet koersen vanwege het coronavi­rus, maar Giro d’Italia blijft het doel

6 maart CALPE – Na een succesvolle Ruta del Sol keek Antwan Tolhoek reikhalzend uit naar de Strade Bianche. De Italiaanse eendagswedstrijd over onverharde wegen is in korte tijd uitgegroeid tot een klassieker en heeft ook een plaatsje in het hart van Tolhoek veroverd. ,,Het is daarom zuur dat de wedstrijd is afgelast, maar het is niet anders”, aldus de 25-jarige Yersekenaar.