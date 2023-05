Arantxa Rus plaatst zich overtuigend voor masterstoernooi in Rome

met video Fernando Alonso is bij Aston Martin weer een absolute smaakmaker: ‘Wat we nu presteren, is een geschenk’

De dominantie van Max Verstappen werpt momenteel een schaduw over de andere Formule 1-coureurs. Maar Fernando Alonso slaagt er toch in om te stralen. De 41-jarige Spanjaard is in dienst van Aston Martin weer een ware smaakmaker geworden.