Arantxa Rus naar kwartfinale Monterrey

KNVB-Beker Bekerdroom spat hard uiteen voor scorende Van Hecke en Azzagari

5 maart ROTTERDAM – Scoren in de Kuip, tegen Feyenoord; voor veel jonge jongens is het een droom. Jan Paul van Hecke deed het namens NAC donderdagavond in het toernooi om de KNVB-beker. Het was op dat moment echter al 5-0, waardoor de goal slechts een pleister op de wonden was. Het werd uiteindelijk 7-1.