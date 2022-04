Arantxa Rus na overtuigende zege naar tweede ronde Istanboel

Klassieker in Engeland bol van de spanning: Liverpool en Manchester United kunnen zich averij permitte­ren

Op Anfield staat vanavond de enige echte Engelse klassieker op het programma. Liverpool ontvangt Manchester United voor een kraker die nu al bol staat van de spanning. De Reds moeten winnen in de nek-aan-nekrace met Manchester City, de Red Devils kunnen zich puntenverlies veroorloven in de strijd om een Champions League-ticket. Onduidelijk is nog of United kan beschikken over Cristiano Ronaldo, die gisteren bekend maakte dat zijn pasgeboren zoontje is overleden. Check hier de stand van zaken in de Engelse Premier League.

