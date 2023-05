Arantxa Rus meteen onderuit op Roland Garros: ‘Kwam niet onder de druk uit’

Voor de 32-jarige Rus, die 114e staat op de wereldranglijst, was het de elfde keer op een rij dat ze in de openingsronde van een grand slam verloor. Begin 2020 wist ze, op de Australian Open, voor het laatst een wedstrijd te winnen in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi.

Rus kwam op baan 12 direct met 5-0 achter en kwam nog terug tot 5-2. In de beginfase van de tweede set ging het gelijk op, maar na een break op 3-3 had Rus weinig meer in te brengen. Bij 5-3 leverde ze op love, zonder een punt te winnen, haar servicegame in. De partij duurde een uur en 25 minuten.

In totaal maakte Rus, die zich met regelmaat versloeg op de zware spinballen van haar opponente, 38 onnodige fouten en ze noteerde slechts 9 winners. Ze wist slechts één van de zeven breakpoints te benutten, terwijl Grabher er vijf van de zes verzilverde.

Volledig scherm Arantxa Rus had weinig in te brengen tegen de Oostenrijkse Julia Grabher. © ANP / EPA

De zes jaar jongere Grabher, die nog nooit een wedstrijd had gewonnen op een grandslamtoernooi, haalde vorige week nog de finale van het WTA-toernooi van Rabat. Rus had de drie voorgaande onderlinge duels met de Oostenrijkse allemaal in haar voordeel beslist.

Rus had vorige week drie wedstrijden gewonnen in het kwalificatietoernooi. Ze stond in de voorronden geen set af. Rus was de enige Nederlandse speelster in het vrouwenenkelspel.

Ik stond de laatste weken goed te spelen, maar zij is ook goed in vorm

Vanzelfsprekend had Rus zich meer voorgesteld van haar negende deelname aan Roland Garros. ,,Ik stond vanaf het begin erg onder druk en kwam meteen met 5-0 achter. De games waren close en het was jammer dat ik niet bij kon blijven en zij meteen een flinke voorsprong pakte”, reageerde ze na haar nederlaag.

,,Zij controleerde het spel en ik kwam moeilijk onder de druk uit. Daardoor ging ik iets te gehaast spelen. In de tweede set had ik kansen, maar het is jammer dat de wedstrijd te snel bij me wegliep. Ik stond de laatste weken goed te spelen, maar zij is ook goed in vorm.”

Geen Rosmalen

Voor veel speelsters zit het gravelseizoen er na Roland Garros op, maar Rus doet over twee weken mee aan het kleine WTA-toernooi van Valencia. Ze geeft deelname aan het toernooi in Spanje de voorkeur boven deelname aan het grastoernooi van Rosmalen.

,,Het toernooi van Valencia is drie uur rijden voor mij”, zei Rus, die al enkele jaren in Spanje woont. ,,En gras ligt me gewoon niet zo. En het is niet zo dat ik tijdens Rosmalen thuis slaap of zo. In dat opzicht is het gewoon een toernooi als ieder ander toernooi.”

De 32-jarige Rus gaf wel aan dat ze zich eind dit jaar wel weer beschikbaar stelt voor de Billie Jean King Cup. Oranje neemt het in de play-offs voor de wereldgroep op tegen Oekraïne. Rus stelde zich de laatste twee keer niet beschikbaar omdat ze haar eigen loopbaan de voorkeur gaf.

Speelschema en uitslagen

• Bekijk hier het complete speelschema en alle uitslagen bij de mannen en vrouwen van Roland Garros 2023.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's