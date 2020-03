Arantxa Rus kansloos in halve finale Monterrey

DERDE DIVISIE/VIDEO Daan Eikenhout sluit goede periode bij Goes met nederlaag af

7 maart GOES – Daan Eikenhout heeft een sterke periode bij derdedivisionist Goes niet op de gewenste wijze afgesloten. De interim-trainer, die wordt opgevolgd door Michel Leonhart, zag zijn ploeg in de laatste wedstrijd onder zijn hoede met 1-2 verliezen van VVSB.