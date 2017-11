Arantxa Rus kan eerste WTA-finaleplek niet verzilveren

Rus keek in de eerste set gauw tegen een 5-2 achterstand aan. De Nederlandse kwam nog terug en wist een tiebreak af te dwingen, maar daarin moest ze alsnog buigen voor haar 20-jarige Zwitserse opponente. In de tweede set kon Rus geen potten meer breken. Voor Bencic is het haar derde WTA-toernooizege, nadat ze in 2015 er al twee op haar naam schreef. De Zwitserse stond vorig jaar in de top-10 maar is weggezakt naar plek 120.



Rus moet nog even blijven wachten op haar eerste toernooiwinst in het enkelspel. In het dubbelspel veroverde ze afgelopen zomer met landgenote Quirine Lemoine een WTA-titel in het Zweedse Bastad.



De Nederlandse nummer 167 van de wereld kan terugkijken op een geslaagde trip naar Taiwan, waar het toernooi al vlot zijn geplaatste speelsters kwijtraakte. Daardoor konden outsiders om de titel strijden.