Arantxa Rus geeft voorsprong weg, Novak Djokovic ontsnapt voor eigen publiek aan vroege uitschakeling

Arantxa Rus heeft het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Istanbul moeten afleggen tegen Sorana Cirstea. De 31-jarige Nederlandse pakte de eerste set met 6-3, maar gaf de partij tegen de als tweede geplaatste Roemeense daarna uit handen: 1-6 5-7.

In de beslissende set verloor Rus bij een stand van 5-5 haar servicebeurt. Cirstea, de nummer 24 van de wereld, maakte het daarna op eigen service af. Rus werd in totaal zes keer gebroken.

De nummer 74 van de wereld had in de eerste ronde van het graveltoernooi in Istanbul de Turkse Ipek Öz verslagen (6-3 6-1). Rus speelde twee keer eerder tegen Cirstea, beide keren in 2010. Ook toen stapte de Roemeense steeds als winnares van de baan.

Djokovic ontsnapt

Novak Djokovic is ontsnapt aan een vroege aftocht op het Belgrado Open, het ATP-toernooi op het complex dat de naam draagt van de Servische tennisser. De nummer één van de wereld moest heel diep gaan om zijn landgenoot Laslo Djere te verslaan: 2-6 7-6 (6) 7-6 (4). De partij op het centercourt van het Novak Centre duurde bijna 3,5 uur.



Djokovic, die een ‘bye’ had in de eerste ronde, treft in de kwartfinales met Miomir Kecmanovic weer een landgenoot. De Serviër won het Belgrado Open in 2009 en 2011. Vorig jaar zegevierde de Italiaan Matteo Berrettini op het gravel in de Servische hoofdstad.

Djokovic werd onlangs op het masterstoernooi van Monte Carlo direct uitgeschakeld door de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die daarna doorstootte naar de finale. Het was pas het tweede toernooi dit seizoen van Djokovic, die zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus en daarom niet welkom was op onder meer de Australian Open en de masterstoernooien in de Verenigde Staten.



De twintigvoudig grandslamkampioen mag volgende maand wel meedoen aan het graveltoernooi van Rome. De voorzitter van de Italiaanse tennisfederatie zei dinsdag dat Djokovic, vijf keer winnaar in Rome, ook zonder vaccinatie welkom is.

