Arantxa Rus geeft riante voorsprong weg in Miami

Rus stond na de winst van de eerste set in de tweede set met 4-1 voor. Ze verloor echter vier games op rij en liet het alsnog aankomen op een derde set. Daarin ging het na breaks over en weer gelijk op en na 3 uur en 26 minuten maakte Watson het op haar eerste wedstrijdpunt af door een wild uitgeslagen forehand van Rus.

In de eerste set maakte Rus (31) een 5-3-achterstand nog ongedaan op de winderige hardcourtbaan in Florida. Ze won drie games op rij, maar stond bij 6-5 haar eigen service met een lovegame af. In tiebreak benutte ze haar eerste setpunt. Ze leek in de tweede set op weg naar de zege, maar Rus liet de Britse terug in de wedstrijd komen en die uiteindelijk ook winnen.