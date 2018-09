Arantxa Rus eenvoudig langs 16-jarige in Oezbekistan

Rus, de nummer 109 van de wereldranglijst, brak in de eerste set haar Oekraïense opponent al in de derde game. Dat bracht de Nederlandse op een 1-2 voorsprong in games en omdat verder alle games met de service mee gingen, ging die set met 6-4 naar Rus.



In de tweede set wist Kostyuk, de nummer 123 van de wereld, Rus niet meer in de problemen te brengen op het Oezbeekse hardcourt. Rus won de set met 6-3.



In de tweede ronde neemt Rus het op tegen de als achtste geplaatste Dalila Jakupovic uit Slovenië. De Sloveense verloor vorige week nog in de tweede ronde in Seoul van Kiki Bertens.