Arantxa Rus boekt fraaie zege op Pavljoetsjenkova

Arantxa Rus trekt de goede lijn bij de hervatting van het tennisseizoen na de lange coronabreak door. Afgelopen week won ze in Palermo het dubbeltoernooi, vanmiddag versloeg ze in Praag de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova: 7-5, 6-2.

Door Rik Spekenbrink



Rus boekte een fraaie overwinning op de nummer 30 van de wereld. Ze serveerde sterk en speelde op een mindere fase aan het einde van de eerste set na een constante partij. Op een bijbaan in de Tsjechische hoofdstad, waar het WTA-toernooi zonder publiek wordt gespeeld, hield Rus het hoofd het koelst in de felle zon. Pavljoetsjenkova speelde zoals ze vaak speelt: wisselvallig, alles of niets. Even leek de Russin het momentum te keren, toen ze vanaf een 5-1-achterstand in de eerste set terugkwam tot 5-5, maar toen pakte de Nederlandse door.

In de tweede set hield Rus haar prima niveau vol, haar mopperende tegenstandster niet. Het eerste matchpoint was direct raak. Een overwinning die voor Rus bovendien kansen biedt op meer. In de tweede ronde treft ze een qualifier (Elena Gabriela Ruse uit Roemenië) of een lucky loser (Magdalena Fręch uit Polen).

Rus werkt sinds twee jaar met de Spaanse coach Julian Alonso. Dat werpt zijn vruchten af, vorig jaar won ze een lange reeks ITF-toernooien en keerde terug in de top 100. Voor de coronacrisis klom ze begin dit jaar nog verder naar plek 70, onder meer door het bereiken van de halve finale in Monterey. De break van bijna vijf maanden kwam haar in die zin slecht uit, maar bij de hervatting oogt Rus fit en gemotiveerd. Vorige week in Palermo verloor ze in de eerste ronde van het enkelspel kansloos van Donna Vekic, maar won met de Sloveense Tamara Zidansek wel het dubbeltoernooi. Het duo doet ook in Praag mee in de dubbel.

Rus heeft zichzelf tot doel gesteld haar hoogste ranking ooit te verbeteren dit jaar. Acht jaar geleden stond ze op plek 61. Deze week zou haar een eind op weg kunnen helpen. Rus staat ook ingeschreven voor de US Open, die op 31 augustus begint in New York.