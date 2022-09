Arantxa Rus bereikt kwartfinales in Boedapest

Georginio Wijnaldum laat eindelijk iets horen na blessure: ‘Ik was emotioneel en bedroefd’

Georginio Wijnaldum heeft voor het eerst iets laten weten over zijn blessure en revalidatie. Hij zegt die te hebben geaccepteerd. De 31-jarige international liep in augustus een breuk van zijn scheenbeen op tijdens een training bij zijn club AS Roma. Wijnaldum mist door de blessure vrijwel zeker ook het WK in Qatar dat in november begint.

