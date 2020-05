Anti-coronavaccin en dubieuze watertheorie: kritiek op Djokovic neemt toe

Groene Ster Vlissingen ziet uitbrei­ding van eredivisie wel zitten

11:02 VLISSINGEN - Een eredivisie met zestien teams, die halverwege het seizoen worden verdeeld over een kampioens- en degradatiepoule. Dat voorstel ligt voor om het zaalvoetbal in Nederland een kwaliteitsinjectie te geven. De ledenraad van de voetbalbond KNVB beslist in juni over dit plan.