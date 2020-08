AnnounceHavertz: Heracles aan de haal met geintje Bosz

Hartproble­men spelen Konta parten bij terugkeer tennis in VS

8:33 Johanna Konta is vroeg uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Lexington. De als derde geplaatste Britse moest in de openingsronde met 6-4 6-4 haar meerdere erkennen in Marie Bouzkova uit Tsjechië. Het toernooi van Lexington is het eerste toernooi op Amerikaanse bodem sinds de uitbraak van het coronavirus.