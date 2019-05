Anisimova (17) ook in Parijs te sterk voor Sabalenka

video Hoek staat na nederlaag tegen VVSB voor een zware opdracht

10:29 HOEK – In het heenduel in de eerste ronde van de play-offs liet Hoek woensdagavond twee gezichten zien. Voor rust was de ploeg van trainer Hugo Vandenheede duidelijk de onderliggende partij tegen VVSB, dat dankzij twee goals van Frank Tervoert met 0-2 leidde. In de tweede helft toonde Hoek veerkracht, kwam terug tot 2-2, kreeg een grote kans om op voorsprong te komen, maar verloor uiteindelijk met 2-3.