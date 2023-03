‘Angstgegner’ Michael van Gerwen wéér te sterk voor Dimitri van den Bergh, ook Danny Noppert in kwartfinales

European Darts OpenMichael van Gerwen en Danny Noppert staan in de kwartfinales van het European Darts Open. In Leverkusen was Dimitri van den Bergh wéér niet opgewassen tegen Mighty Mike , het werd 6-2 voor de Nederlander. Noppert zette Dave Chisnall met dezelfde cijfers opzij.

Michael van Gerwen had in de eerste ronde van het toernooi op de Euro Tour een bye en rekende gisteren in een goede partij af met Raymond van Barneveld (6-4). Hij nam Barney na afloop nog even op de hak, maar al gauw ging de focus op zijn volgende partij in de achtste finales. Zijn volgende opponent was Dimitri van den Bergh, die hij in het laatste WK in een veelbesproken partij versloeg en ook daarna nog drie keer klopte. Sterker nog: in 2018 won de Belg één van hun onderlinge ontmoetingen, waarna Mighty Mike buiten een gelijkspel in de Premier League tien keer de beste was. Noem Van Gerwen gerust een ‘angstgegner’ van The Dream Maker.

Ook ditmaal draaide het Nederlands-Belgische onderonsje uit op een overwinning voor Van Gerwen. De Brabander leverde zijn eerste leg nog in bij Van den Bergh, maar stelde al snel orde op zaken. Met de break voor 4-2 trok hij de teugels aan en uiteindelijk maakte hij het klusje af: 6-2. ,,Als je tegen iemand van zijn kaliber staat, weet je dat je goed moet spelen. Met name in het begin van de partij zat ik er goed in", zei Van Gerwen, die een gemiddelde van net boven de 100 gooide. ,,Dimi is een fantastische speler met veel potentie. Ik zit misschien een beetje in zijn hoofd, maar wat maakt het uit? Ik ben door. En wat een fantastische sfeer. Ik zag een hoop kinderen, hopelijk heb ik ze kunnen inspireren.”

De kwartfinale tegen Gerwyn Price belooft een nog zwaardere kluif te worden. In de Premier League versloeg de Welshman de Nederlander afgelopen donderdag nog met een torenhoog gemiddelde van 114,96 punten per beurt. Dat The Iceman die vorm heeft meegenomen naar Duitsland is duidelijk. Vanmiddag zette Price regerend wereldkampioen Michael Smith opzij door wederom dik 110 gemiddeld te gooien. ,,Dat wordt een fenomenale wedstrijd voor het publiek. Dit zijn de wedstrijden op het hoogst mogelijke niveau die ik ook wil spelen. Ik heb er zin in, maar ga nu even rusten", blikte Van Gerwen alvast vooruit op die partij.

Noppert voorbij Chizzy

In Leverkusen had Danny Noppert de eer om de finaledag te openen. The Freeze was het European Darts Open een dag eerder voortvarend begonnen met een 6-2 op Chris Dobey. Die speelt in tegenstelling tot Noppert mee in de Premier League dit jaar, maar kwam in Duitsland niet opdagen en gooide gemiddeld slechts 80 punten per beurt. ,,Ik ben blij met deze overwinning en kijk nu al uit naar morgen. Ik vind het leuk hier, want het is hier altijd volgepakt”, zei Noppert na zijn klinkende zege.

Van Dave Chisnall was bij de laatste zestien meer tegenstand te verwachten, echter deed ook de man uit Joure zelf er een schepje bovenop. Nadat de Engelsman op 1-0 was gekomen, schoot Noppert met een fraaie 141-finish in gang. In de derde leg werd ook 100 uitgegooid en toen was Noppert vertrokken. Geen leg gunde hij Chizzy meer, die van zijn zeven pijlen op een dubbel er slechts één wist te raken. The Freeze zelf was 66,7% aan het einde van de legs en noteerde een gemiddelde van 101,42 op weg naar de kwartfinales. Daarin is vanavond Damon Heta de tegenstander.

Later op de middag komt ook nog Dirk van Duijvenbode op het podium in Leverkusen. De als achtste geplaatste Aubergenius neemt het op tegen Ross Smith voor een plek in de avondsessie.

Programma achtste finales

Middagsessie

• Danny Noppert - Dave Chisnall 6-1

• Damon Heta - Ryan Meikle 6-4

• Gerwyn Price - Michael Smith 6-2

• Michael van Gerwen - Dimitri van den Bergh 6-2

• Ricardo Pietreczko - Stephen Bunting

• Rob Cross - William O’Connor

• Dirk van Duijvenbode - Ross Smith

• Brendan Dolan - Josh Rock

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

