Andy Murray laat ook met kunstheup zien dat hij op Wimbledon tot prachtige dingen in staat is

Generale repetitie Tokio voor Vader en Terpstra in de Franse Alpen

1 juli LES GETS - De wereldbekerwedstrijd van Les Gets in Frankrijk, die dit weekend wordt verreden, is de laatste test voor de mountainbikers die naar de Olympische Spelen gaan. Middelburger Milan Vader rijdt op 26 juli in Tokio, de uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra is een dag later aan de beurt. Beiden hebben dus nog zo’n drie weken om optimaal aan de start te komen bij de belangrijkste race van hun leven.