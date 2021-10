Andy Murray heeft zijn trouwring en schoenen terug: ‘Ze stinken nog steeds enorm’

,,Ik hoef jullie niet te vertellen dat ik er thuis nu slecht op sta”, zei Murray in een filmpje vanaf zijn hotelkamer in Indian Wells. “,,k moet die ring dus terugvinden.” Hij vreesde thuis anders gedoe te krijgen met zijn vrouw Kim, met wie hij vier kinderen heeft.

De 34-jarige Brit, tweevoudig winnaar van Wimbledon, kon een dag later in een nieuwe filmpje op Instagram weer lachen. ,,Ik wil jullie enorm bedanken voor alle berichten en het delen van mijn verhaal. Ik moest vandaag een paar telefoontjes plegen en wat gesprekken voeren met het beveiligingspersoneel van het hotel. En wat denk je?” Vervolgens houdt Murray de schoen mét daaraan zijn trouwring in beeld. ,,Ze stinken nog steeds enorm. Maar de schoenen zijn terug, de ring is terug en ik sta er thuis weer goed op. Come on!”