Andreescu wil na jaar vol blessureleed rentree maken op Australian Open

Koeman smult van toptalen­ten en bespreekt naderende rentree Ter Stegen

3 november Trainer Ronald Koeman kan bij FC Barcelona weer beschikken over Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman, de nummer 1 onder de lat bij de Spaanse topclub, is hersteld van de knie-operatie die hij in augustus onderging. Ter Stegen traint weer mee en kan mogelijk in de Champions League tegen Dinamo Kiev zijn rentree maken.