Andreescu krabbelt weer op en plaatst zich voor finale in Miami

Na duwtjes en scheldwoor­den oogst Mick van Dijke lof: ‘Zelfs complimen­ten van Mark Cavendish en Ben Swift’

31 maart COLIJNSPLAAT - Wielrenner Mick van Dijke en zijn jonge ploeggenoten van Jumbo-Visma dwongen vorige week tijdens de Coppi e Bartali, een vijfdaagse etappekoers in Midden-Italië, respect af bij tal van WorldTour-teams. ,,Doordat we daar aan de start stonden met allemaal jonge coureurs, zagen de grote mannen ons als opleidingsploeg”, vertelt de 21-jarige coureur uit Colijnsplaat. ,,In het begin kregen we steeds duwtjes en werd er veel op ons gescholden. Maar dat was na één dag over. Ze zagen dat we toch wel heel erg goed koersten. Zelfs Mark Cavendish en Ben Swift kwamen naar ons toe om ons te complimenteren.”