Anderson zet streep door gravelseizoen

Peter van Belzen, de stille kracht die íedereen mag

7:00 ARNEMUIDEN - Dé stille kracht van TOP Arnemuiden is Peter van Belzen. Hij werkt zich wekelijks een slag in de rondte in de schaduw van de korf, zodat zijn ploeggenoten in de spotlights kunnen staan. ,,Hij is een dijk van een rebounder”, zei Jeanine Marijs, de aanvoerster bij de hoofdklasser, zaterdag na de 19-10-overwinning op Fiks. ,,Ik speel heel graag met hem samen.”