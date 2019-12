Anderson verslaat Dolan en is na Van Gerwen pas tweede geplaatste speler in derde ronde

In de eerste set kwam Dolan niet opdagen, waardoor Anderson zonder moeite het voortouw kon nemen. Ondanks tien gemiste pijlen op de dubbel pakte ‘The Flying Scotsman’ met 3-0 de eerste set, die hij zelf was begonnen. Na de eerste onderbreking kreeg de 48-jarige Anderson wat meer tegenstand. Beide mannen krikten hun niveau wat op, maar uiteindelijk was het weer de als vijfde geplaatste Schot die aan het langste eind trok.



Opvallend genoeg liet Dolan, die slechts 1 uit 9 was op zijn dubbels het in zijn eigen legs liggen, waardoor Anderson ook in de derde set geen moment in de problemen kwam. Hij gaf de twee jaar jongere Noord-Ier geen legje meer: 3-0.



Steve West is de volgende tegenstander van de kampioen van 2015 en 2016, mits de ervaren Engelsman zaterdag afrekent met de winnaar uit het duel tussen Ryan Searle en Robbie King.



Uitslagen 16 december

Eerste ronde

• Steve Lennon - Callan Rydz: 2-3

• William O’Connor - Marko Kantele: 3-0

• Vincent van der Voort - Keane Barry: 3-0



Tweede ronde

• Gary Anderson - Brendan Dolan: 2-0