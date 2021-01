Anderson kan Schotse geschiedenis schrijven bij derde wereldtitel

Anderson plaatste zich zaterdagavond ten koste van Dave Chisnall (6-3) voor de finale. Zijn vijfde finale, want vier keer eerder gooide hij op het hoogste podium. Twee keer was hij succesvol: in 2015 won hij van Phil Taylor en een jaar later van Adrian Lewis. In 2011 verloor Anderson nog van Lewis in de finale en een jaar na zijn laatste wereldtitel was Michael van Gerwen hem de baas.



Maar bij een derde wereldtitel passeert hij dus Wilson op de lijst en is hij de meest succesvolle Schotse darter op een WK. Bij winst op Price komt Anderson in de PDC-stand op gelijke hoogte met Van Gerwen, die al drie wereldtitels op zak heeft. Het record van Phil Taylor is voorlopig nog wel buiten handbereik: hij won maar liefst veertien keer het WK van de PDC.