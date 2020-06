Amerikaanse voetbalbond schrapt knielverbod tijdens volkslied

NAC en AS Monaco akkoord over transfer Van Hecke, nu Arnemuide­naar nog

10 juni BREDA - NAC heeft woensdag via de directie bevestigd dat de club inderdaad een bod heeft geaccepteerd van AS Monaco om Arnemuidenaar Jan Paul van Hecke (20) over te nemen. Volgens ingewijden is het akkoord tussen de twee clubs eind vorige week bereikt. Over de hoogte van het bedrag, naar verluidt iets meer dan twee miljoen euro, wil NAC niks kwijt.