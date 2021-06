Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser verbetert 31 jaar oude wereldrecord

Hoe bizar! Mick van Dijke valt in laatste bocht, rent het laatste stuk en wint tóch het NK tijdrijden

16 juni EMMEN - Mick en Tim van Dijke, de 21-jarige tweelingbroers uit Colijnsplaat, zijn totaal onervaren in het tijdrijden. Toch pakten ze woensdag goud en zilver op het NK voor beloften. In Emmen zetten ze de concurrentie op grote achterstand. ,,Ik denk dat het goed was dat we ons van tevoren niets wijs maakten”, zei de winnaar. ,,We begonnen zonder verwachtingen aan deze wedstrijd.”