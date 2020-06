Amerikaanse honkballers stemmen tegen verkort seizoen

De vakbond en de organisatie van de MLB discussiëren al wekenlang over het aantal wedstrijden waaruit het seizoen moet komen te bestaan en het salaris dat de spelers dan moeten krijgen. Een korter seizoen betekent ook dat de honkballers minder geld verdienen. De MLBPA had eerder voorgesteld zeventig wedstrijden te spelen, maar daar ging de MLB niet in mee.