Amerikaan maakt einde aan zegereeks Rus Roeblev, Badosa niet in voetsporen Navratilova

OVERZICHT Lees hier alles over Hoeks aanhouden­de succes, het superduo van Kloetinge en kopieerma­chi­ne Peric

VLISSINGEN - Het was alweer een tijdje geleden dat de vier hoogst spelende Zeeuwse voetbalploegen tegelijk in actie kwamen, maar zaterdag was het weer eens zover. Zowel derdedivisionisten Hoek en Goes als eersteklassers Kloetinge en Terneuzense Boys kwamen in actie. En ook in de andere competities stonden (bijna) alle ploegen op het veld.

