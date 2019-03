Als derde geplaatste Zverev verrassend uitgeschakeld door landgenoot

Tim Vleeshou­wer treedt in de voetsporen van vader Jaco

10:00 BERGEN - Hoewel er nog twee competitiewedstrijden gespeeld moesten worden, is het sinds twee weken al definitief. Handballer Tim Vleeshouwer uit Zierikzee gaat spelen in de eredivisie en treedt met zijn ploeg B&B Healthcare/WHC-Hercules in de voetsporen van zijn vader Jaco, die in het seizoen 1992-1993 met Delta Sport in de eredivisie speelde.