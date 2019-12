Ally Pally valt voor Fallon Sherrock, de eerste vrouw die wint op WK darts

Door Yorick Groeneweg

De walk-on-girls zijn dan al even in de ban gedaan, op het WK darts kom je overal vrouwen tegen. Zo gaan voor elke partij nog altijd vier danseressen in weinig verhullende kleding het podium op. Daar staat nu voor het eerst ook een vrouwelijke official. Ook vanavond weer houdt de Hongaarse Daniela Bata Bogdanov aan het bord nauwgezet de scores bij. Belangrijker nog: sinds een jaar doen er ook gegarandeerd twee vrouwen aan het grootste dartsspektakel op aarde mee.

De Engelse Fallon Sherrock was dinsdagavond de vierde die het in Ally Pally mocht proberen. Nog zonder bijnaam maar voor een uitzinnig publiek, dat toch voor zeker negen op de tien uit mannen bestaat. Landgenoot Ted Evetts kon eigenlijk alleen maar verliezen. De 22-jarige Super Ted komt al met gefluit op in de dampende dartstempel. De drie jaar oudere Sherrock staat al snel achter, maar bij haar eerste 180 gaat het dak eraf. Het publiek staat zelfs op de banken als ze de tweede set wint. De druk ligt steeds meer bij Evetts, wiens hoofd rood aanloopt. Sherrock blijft ijzig kalm en gooit hem met haar roze flights in vijf sets naar huis: 3-2.

Verbouwereerd stapt Sherrock in de late Engelse avond van het podium. ,,Ik weet niet wat ik wat moet zeggen”, is haar eerste reactie. Vol ongeloof slaat ze haar handen nog eens voor haar ogen, die wijd openstaan. Want ze wil ook alles in zich opnemen, van dit onvergetelijke moment. ,,Geweldig. Wat wil ik graag het publiek bedanken. Dit is zo bijzonder, wow.”

In de tweede ronde treft ze Mensur Suljovic.

De eerste zege van een vrouw was deze week al dichtbij in de partij van Mikuru Suzuki. Ook zij maakte daar meer aanspraak op dan de deelneemsters van vorig jaar, Lisa Ashton en Anastasia Dobromyslova. De Japanse wereldkampioen bij de vrouwen had zondag zelfs de pijlen in handen om James Richardson naar huis te sturen. Met nog 152 punten miste ze in de sudden death een tweede triple 20. Weg kans. Ruthless Richardson deed zijn bijnaam eer aan; via tops gooide de nummer 66 van de wereld wél uit.

De man die in 2012 op dit toernooi Raymond van Barneveld versloeg, kwam er goed mee weg. Hij was ook de eerste om dat toe te geven: ,,Ik wens degene succes die volgend jaar tegen deze vrouw moet gooien.” Natuurlijk was het een speciale wedstrijd voor de Engelsman, ook omdat het publiek zich net als bij Sherrock achter Suzuki schaarde. Richardson: ,,Voor mij is het geen punt om tegen een vrouw te spelen. Ik behandel iedereen gelijk, maar de rol van het publiek heeft in zo’n geval wel invloed op het spel. Geloof me, het is lastig om je daarvoor af te sluiten.”